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    • 08.12.2021 06:41
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    HAVA DURUMU 8 Aralık Çarşamba | Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Aralık Çarşamba günü hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'den son dakika uyarısına göre; Güney Ege'nin kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Konya'nın güneybatı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına bekleniyor. İşte 8 Aralık Çarşamba hava durumu

    Sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak ve yağmur, Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz'in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege Kıyıları, Antalya'nın doğu çevreleri, Doğu Akdeniz, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege'nin kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Konya'nın güneybatı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA 10°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE 8°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL 10°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ 13°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ 6°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        İZMİR 11°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 5°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA 10°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 12°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 8°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA 7°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya'nın güneybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 7°C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 4°C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KONYA 3°C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde güneybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            SİVAS 3°C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yükseklerinde (Kayak Merkezleri) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU 5°C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.

            DÜZCE 11°C, 17°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU 2°C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.

            ZONGULDAK 14°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ORDU 11°C, 17°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            RİZE 11°C, 20°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            SAMSUN 18°C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 15°C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, (Kars, Van ve Iğdır hariç) bölge genelinin yarın (Çarşamba) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ve Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş çevrelerinde kar şeklinde görülmesi; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                BİNGÖL 3°C, 8°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu

                ERZURUM 0°C, 6°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KARS -8°C, 6°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN 0°C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın kuzey ve doğu çevreleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR 4°C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 3°C, 12°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT 7°C, 12°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba), yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 10°C, 15°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                DENİZLERDE HAVA

                Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

                KARADENİZ

                Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

                    MARMARA

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

                    EGE

                    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

                    AKDENİZ

                    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, batısı güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                        VAN GÖLÜ

                        Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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                        Haberler Güncel HAVA DURUMU 8 Aralık Çarşamba | Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı
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