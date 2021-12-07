AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı