Kabine Toplantısı kararları! Erdoğan'dan açıklama: 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler? Vergi indirimi, asgari ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 8 Aralık Çarşamba Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kabine'den çıkan sonuçlar, kararlar merak ediliyor. 2022 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı vergi indirimi ve asgari ücret zammında. Bugünkü toplantıda da vergi indirimi ve asgari ücret konuluşdum Peki 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 8 ARALIK ÇARŞAMBA
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. İşte toplantıda ele alınan konular...
TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ
Toplantıda ağırlıklı gündem ekonomi oldu. Döviz kurlarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Stokçulara verilecek cezaların detayları ele alındı.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk kez Kabine Toplantısı'na katılmış oldu, ekonomiyle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.
Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Vergi, harç ve cezalarda bu oranda bir artış yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu oranı düşürme yetkisi var. Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere düşürme olup olmayacağı görüşüldü.
Toplantıda bir diğer önemli gündem maddesi de asgari ücret görüşmeleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabineyi bu konuda bilgilendirecek.
Asgari ücrette son durum da haberimizin devamında...