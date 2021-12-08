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    • 08.12.2021 19:02
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    Kabine Toplantısı kararları! Erdoğan'dan açıklama: 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler? Vergi indirimi, asgari ücret...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan çıkan sonuçlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Kabine Toplantısı kararları neler? 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler? Vergi indirimi ve asgari ücret'in toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı biliniyor. İşte son dakika sıcak gelişmeler...

    Kabine Toplantısı kararları! Erdoğan’dan açıklama...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 8 Aralık Çarşamba Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kabine'den çıkan sonuçlar, kararlar merak ediliyor. 2022 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı vergi indirimi ve asgari ücret zammında. Bugünkü toplantıda da vergi indirimi ve asgari ücret konuluşdum Peki 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 8 ARALIK ÇARŞAMBA

    Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. İşte toplantıda ele alınan konular...

    TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

    Toplantıda ağırlıklı gündem ekonomi oldu. Döviz kurlarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Stokçulara verilecek cezaların detayları ele alındı.

    Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk kez Kabine Toplantısı'na katılmış oldu, ekonomiyle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

    Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Vergi, harç ve cezalarda bu oranda bir artış yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu oranı düşürme yetkisi var. Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere düşürme olup olmayacağı görüşüldü.

    Toplantıda bir diğer önemli gündem maddesi de asgari ücret görüşmeleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabineyi bu konuda bilgilendirecek.

    Asgari ücrette son durum da haberimizin devamında...

        ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NE?

        İlki 1 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ediyor. 7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirildi.

        Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

        Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

        Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.

        Üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.

        Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

        Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.

        ASGARİ ÜCRETLİ UYUMUYOR DESEK YERİ

        Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99'u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5'ten sonra çalışanların 4'te 3'ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.

        Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.

        BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK

        İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.

        Bakan Bey'e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.

        Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz. Yüzde 90'u asgari ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10'u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, zarar devletin tüm rakamları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sıkıntımız var. Ocak'ta aldığımız ücretin Aralık'ta yüzde 25'ini alamıyoruz.

        İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmazsa iyi olur. Hayırlı toplantılar.

        KOÇ: ÜMİT EDİYORUZ Kİ BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLARIZ

        Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, "Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK'ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek" diye konuştu.

        Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, "İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız" ifadelerini kullandı.

        Genel Sekreter Koç, toplantıda yalnızca işveren üzerindeki yükün değil, işçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, "Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var" değerlendirmesinde bulundu.

        Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        ''Sayın Başkanın açıklamalarından şunu çıkarıyoruz. Masaya gelmiş bir ücret yok. Kamuoyu tarafından konuşuluyor.

        Yüzde 30-45 aralığına kadar inmiş durumda... Toplumun ve işçinin beklentisi. Sayın Başkanın belirttiği noktalar var. Yeniden değerleme oranın yüzde 36 olduğu.

        Yılbaşında vergi harçlara yüzde 36 zam yapılıyor. Asgari ücretlinin bütçesindeki en büyük ödeme kira ve gıda ödemeleri. Yüzde 52'lik kesim demek bu.

        Asgari ücretin bu nüanslar göz önüne alınarak hesaplanması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon 21,30 diğer taraftan yeniden değerleme 36,2...

            Avrupa'da da bu şekilde... Türkiye'de nerede yarıya yakın asgari ücretli. Almanya'da yüzde 7'ye, Fransa'da yüzde 12'ye yakın...

            Geçim şartları açısından asgari ücretin değerlendirilmesi gerekiyor. 27-28 seviyesine gelince enflasyon üzerinde diyebilirsiniz.

            Bu yeterli olmayacaktır. Gıda enflasyonu TÜİK'in verdiği rakamlar yüzde 28 seviyesinde...Asgari ücretle çalışanları çok ciddi bir biçimde etkiliyorsa toplumun beklentisi yüzde 30'un üzerine çıkıyor.

            Benim yaptığım hesaplamalar masadaki pazarlıklar sonrası yüzde 30-45 aralığında bekliyorum.

            Yüzde 45 olursa 4.096 lira, yüzde 30 olursa 3600 liraya tekabül ediyor. Aşağı yukarı 3700-3800 olur yeniden değerleme oranına göre ise...

            Sayın Cumhurbaşkanı söyledi... Türk-İş Başkanı da söyledi... İşveren tarafını da hesaba katmak lazım.

            Devletin mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Gelir vergisinden asgari ücret muaf tutulursa, oran çok yüksek olmazsa da bu adımlarla 4 bin lira üzerine çıkmaktır aslında.''
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            Haberler Güncel Kabine Toplantısı kararları! Erdoğan'dan açıklama: 8 Aralık Çarşamba Kabine'den çıkan sonuçlar neler? Vergi indirimi, asgari ücret...
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