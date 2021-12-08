ASELSAN satılacağı yalanına güzel videoyla cevap verdi: Türkiye’nin ASELSAN’ı var!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a ASELSAN'ın satılacağına yönelik sosyal medyada bir algı çalışmasına girişildi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'den ise İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibi isimler ASELSAN'ın satılacağına yönelik paylaşımlar yaparak bu yalanı sosyal medyada yaydı.
Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.
ASELSAN bu paylaşımların ve yalan haberin ardından jet hızıyla satış iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir.