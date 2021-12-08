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    • Güncel
    • 08.12.2021 23:54
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    • 08.12.2021 23:56
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    ASELSAN satılacağı yalanına güzel videoyla cevap verdi: Türkiye'nin ASELSAN'ı var!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seslendirdiği "ASELSAN BAE'ye satılacak" iddiası yalan çıktı. CHP yandaşı medyanın da köpürttüğü yalana ilişkin ASELSAN'dan açıklama geldi. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bozarak böyle bir satışın olmadığını ve dezenformasyon yapıldığını açıklamıştı. ASELSAN bu yalan haberler sonrasında resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" diyerek bir video paylaştı.

    ASELSAN satılacağı yalanına güzel videoyla cevap verdi: Türkiye’nin ASELSAN’ı var!

    Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a ASELSAN'ın satılacağına yönelik sosyal medyada bir algı çalışmasına girişildi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'den ise İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibi isimler ASELSAN'ın satılacağına yönelik paylaşımlar yaparak bu yalanı sosyal medyada yaydı.

    Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.

    ASELSAN bu paylaşımların ve yalan haberin ardından jet hızıyla satış iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir.

        Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

        ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" denilerek bir video paylaşıldı. Bu videoda geçmişte silah sanayii açısından Türkiye'ye uygulanan ambargolar gazete manşetleriyle hatırlatılırken sonrasında gelinen noktada başarılara vurgu yapılıyor.

        Videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadelerini yer verildi.
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