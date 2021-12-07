Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç etkisiz getirildi



ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin."