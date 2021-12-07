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    • 07.12.2021 08:31
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    • 07.12.2021 09:08
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    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç etkisiz getirildi

    Son dakika haberine göre, emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Terör örgütü PKK’ya ağır darbe!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.


    ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin."

    Bu arada İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

        Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyünde PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.


        ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ
        İnsansız hava aracı destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

        Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

        Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç etkisiz getirildi
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