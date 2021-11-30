Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed kod adlı terörist Velat Kaval yakalandı!

Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Yılmaz, Memed Amed kod adlı teröristin birçok üs bölgemize saldırı yaptığı ve 2 askerimizi şehit ettiğini bildirdi.

İşte Yılmaz'ın operasyona ilişkin aktardıkları:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aranan ve yakalanması gereken isim oldukça önemli Memed Amed kod alı bir PKK'lı terörist.

Bu terörist 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor ve pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılıyor ve güvenlik güçleri aslında bu teröristin izini takip ediyor.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bir eve geçekleştirilen operasyonda dijital verilen ortaya çıkıyor. O veriler incelendiğinde bu PKK'lının fotoğrafları KCK yürütme Konsey Üyesi Rıza Altun ve buna bağlı birçok terörist ile fotroğrafı ortaya çıkıyor.

BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI

Soruşturma kapsamında PKK'ya bir operasyon gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda teslim olan PKK'lının verdiği ifade de çok önemli. Soruşturma iyice derinleşiyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK'lı terörist yakalanıyor. Bahoz Erdal kod alı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Aynı zamanda bu teröristin birçok eyleme de karıştığı ortaya çıktı. Aralarında Biliştepe askeri üs bölgesi ve Beyaztepe üs bölgesinin yer aldığı bazı üs bölgelerine saldırı gerçekleştiriyor. Hakkari'de 2 askerimizi de şehit ediyor bu terörist. Diyarbakır'da yakalanmasının ardından mahkemeye sevk ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderildi."