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    • 30.11.2021 21:40
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    Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed kod adlı terörist Velat Kaval yakalandı!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'yan bir dabe daha indirildi. "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması Memed Amed kod alı terörist Velat Kaval yakalandı. Operasyonla HDP ile Bahoz Erdal arasında uzanan kirli ağ da deşifre oldu

    PKK’ya bir darbe daha!

    Terör örgütü PKK'yan bir dabe daha indirildi.

    Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması Memed Amed kod adlı terörist yakalandı.

    Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit ettiği ortaya çıktı.

    Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

    Yılmaz, Memed Amed kod adlı teröristin birçok üs bölgemize saldırı yaptığı ve 2 askerimizi şehit ettiğini bildirdi.

    İşte Yılmaz'ın operasyona ilişkin aktardıkları:

    "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aranan ve yakalanması gereken isim oldukça önemli Memed Amed kod alı bir PKK'lı terörist.

    Bu terörist 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor ve pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılıyor ve güvenlik güçleri aslında bu teröristin izini takip ediyor.

    ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
    Bir eve geçekleştirilen operasyonda dijital verilen ortaya çıkıyor. O veriler incelendiğinde bu PKK'lının fotoğrafları KCK yürütme Konsey Üyesi Rıza Altun ve buna bağlı birçok terörist ile fotroğrafı ortaya çıkıyor.

    BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI
    Soruşturma kapsamında PKK'ya bir operasyon gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda teslim olan PKK'lının verdiği ifade de çok önemli. Soruşturma iyice derinleşiyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK'lı terörist yakalanıyor. Bahoz Erdal kod alı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da tespit edildi.

    TUTUKLANDI
    Aynı zamanda bu teröristin birçok eyleme de karıştığı ortaya çıktı. Aralarında Biliştepe askeri üs bölgesi ve Beyaztepe üs bölgesinin yer aldığı bazı üs bölgelerine saldırı gerçekleştiriyor. Hakkari'de 2 askerimizi de şehit ediyor bu terörist. Diyarbakır'da yakalanmasının ardından mahkemeye sevk ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderildi."

    HDP DETAYIYLA ORTAYA ÇIKTI
    Diyarbakır Emniyetini Velat Kaval'a götüren süreç Celil Bektaş'ın Ramazan Kaval hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı.

    KAFAMA SIKSAN YERİNİ SÖYLEYEMEM
    Yenişafak'ta yer alan bilgilere göre, Oğlu Yusuf, 7 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldıktan sonra HDP Diyarbakır il başkanlığına giden Celil Bektaş, burada karşılaştığı bir kadına oğlunu sordu. Kadının kendisine, 'Yukarıda kel top sakallı Ramazan Kaval diye birisi var. O, gençlikten yani kırsala katılımdan sorumlu. O senin çocuğunun yerini biliyor' dediğini anlatan Celil Bektaş, "Üst kata çıkarak Ramazan Kaval'a 'benim çocuğum nerede. Geri getirin' dedim. Kaval'ın önündeki ajanda da çocuğuma ait çeşitli bilgilerinin yazılı olduğunu gördüm. Masanın yanında da Yusuf'un montunu görünce Ramazan Kaval'dan oğlumu istedim. O da bana 'Sen benim kafama sıksan da ben senin çocuğunun yerini söyleyemem' dedi. Bende Ramazan'dan şikayetçi oldum" diyerek Kaval'ın örgüte eleman kazandırdığını ileri sürdü.

        BİR OĞLUNUN DAĞDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
        Bektaş'ın şikayeti üzerine dönemin HDP il saymanı olan Kaval, Diyarbakır polisince 14 Mayıs 2019'da gözaltına alındı.

        Kaval'ın adresinden terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı kitaplar ve güvenlik güçleriyle Şırnak'ta 2016'da girdiği çatışmada öldürülen oğlu Baran Kaval'ın fotoğrafları ele geçirildi.

        Evde ele geçirilen bir ajandada ise gençliğe ve PKK uzantısı derneklere yardım başlıklı bölümler bulunurken, Ramazan Kaval'ın ajandadaki bölümlere ilişkin "Ben HDP saymanıyım" dediği iddia edildi.


        Ramazan Kaval (Tabuta omuz veren soldaki mavi gömlekli), Velat Kaval (Resmi taşıyan pembe tişörtlü)

        Bu esnada Kaval'ın yanında bulunan diğer oğlu Velat Kaval da babasını gözaltına alamaya gelen polislere mukavemet etti.

        FOTOĞRAF ARŞİVİNDEN ÇIKTI
        Polis ekipleri evde kendilerine mukavemet eden Velat Kaval'ı araştırınca Kaval ailesinin terör bağlantılarını deşifre etti.

        Soruşturma polisleri, Velat Kaval'ın 2011 yılında PKK'ya katıldığını, kod adının Memed Amed olduğunu ve 5 Ağustos 2015'te Tel Abyad'tan gelerek Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirledi.

        20 gün cezaevinde kalan Velat Kaval'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı ve dağda öldürülen abisi Baran Kaval'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

        Velat Kaval'ın izini sürmeye devam eden polis ekipleri, farklı bir PKK soruşturmasında ele geçirilen dijital arşivleri incelerken, Velat Kaval'ın PKK'lı sözde üst düzey yönetici Bahoz Erdal ve Rıza Altun'la birlikte fotoğraflarının olduğu tespit etti.

        BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI
        Soruşturmayı derinleştiren polis Velat Kaval'la birlikte aynı dönemde teslim olan ve tutuklanan terörist Y.A.B.'nin yeniden ifadesini aldı. Y.A.B. ifadesinde Velat Kaval'la katıldıkları terör saldırılarını anlattı. Terörist Y.A.B., Velat Kaval'ın 2012'de Şırnak'ta iki sivil askeri keskin nişancı tüfeği ile şahit ettiğini ve Uludere'de de şehit ettiği bir askerin G3 piyade tüfeğini aldıktan sonra ödül olarak önce sözde tim komutanı yapıldığını, ardından da Bahoz Erdal'ın koruması yapıldığını söyledi.

        Y.A.B., Velat Kaval'ın Uludere'de 2011 ve 2012'de Biliştepe, Beyazkefe, Karaçalı ve Geymişule üs bölgelerine yapılan saldırılara katıldığını da itiraf etti. Tespitler sonrası gözaltına alınan Kaval tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ARAÇLA DAĞA ÇOCUK TAŞIYOR
        Ramazan Kaval'ın emekli olduktan sonra HDP Diyarbakır il başkanlığı içerisinde görev aldığı ve kendi üzerine aldığı bir aracı HDP il başkanlığına bağışladığı ileri sürüldü.

        O araç hakkında "teröristler bu araçla taşınıyor" ve "çocuklar dağa bu araçla götürülüyor" gibi iddialar da ortaya atılmıştı.

        BAHOZ ERDAL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
        2016 yılında Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

        AA'ya konuşan Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in dün akşam 20.30'da Himo beldesinden Kamışlı'ya giderken hedef alındığını söyledi.

        Fehman Hüseyin ile aralarında korumalarının da olduğu araçtaki en az 8 kişinin öldüğünü belirten Hasekavi, Suriye ve Türkiye halkına "müjde" olarak nitelendirdiği bu operasyonun uzun süren takip sonrası gerçekleştiğini ifade etti.

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        Haberler Güncel Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed kod adlı terörist Velat Kaval yakalandı!
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