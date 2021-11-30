Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed kod adlı terörist Velat Kaval yakalandı!

Terör örgütü PKK'yan bir dabe daha indirildi.
Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması Memed Amed kod adlı terörist yakalandı.
Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit ettiği ortaya çıktı.
Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Yılmaz, Memed Amed kod adlı teröristin birçok üs bölgemize saldırı yaptığı ve 2 askerimizi şehit ettiğini bildirdi.
İşte Yılmaz'ın operasyona ilişkin aktardıkları:
"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aranan ve yakalanması gereken isim oldukça önemli Memed Amed kod alı bir PKK'lı terörist.
Bu terörist 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor ve pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılıyor ve güvenlik güçleri aslında bu teröristin izini takip ediyor.
ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Bir eve geçekleştirilen operasyonda dijital verilen ortaya çıkıyor. O veriler incelendiğinde bu PKK'lının fotoğrafları KCK yürütme Konsey Üyesi Rıza Altun ve buna bağlı birçok terörist ile fotroğrafı ortaya çıkıyor.
BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI
Soruşturma kapsamında PKK'ya bir operasyon gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda teslim olan PKK'lının verdiği ifade de çok önemli. Soruşturma iyice derinleşiyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK'lı terörist yakalanıyor. Bahoz Erdal kod alı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da tespit edildi.
TUTUKLANDI
Aynı zamanda bu teröristin birçok eyleme de karıştığı ortaya çıktı. Aralarında Biliştepe askeri üs bölgesi ve Beyaztepe üs bölgesinin yer aldığı bazı üs bölgelerine saldırı gerçekleştiriyor. Hakkari'de 2 askerimizi de şehit ediyor bu terörist. Diyarbakır'da yakalanmasının ardından mahkemeye sevk ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderildi."
HDP DETAYIYLA ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır Emniyetini Velat Kaval'a götüren süreç Celil Bektaş'ın Ramazan Kaval hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı.
KAFAMA SIKSAN YERİNİ SÖYLEYEMEM
Yenişafak'ta yer alan bilgilere göre, Oğlu Yusuf, 7 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldıktan sonra HDP Diyarbakır il başkanlığına giden Celil Bektaş, burada karşılaştığı bir kadına oğlunu sordu. Kadının kendisine, 'Yukarıda kel top sakallı Ramazan Kaval diye birisi var. O, gençlikten yani kırsala katılımdan sorumlu. O senin çocuğunun yerini biliyor' dediğini anlatan Celil Bektaş, "Üst kata çıkarak Ramazan Kaval'a 'benim çocuğum nerede. Geri getirin' dedim. Kaval'ın önündeki ajanda da çocuğuma ait çeşitli bilgilerinin yazılı olduğunu gördüm. Masanın yanında da Yusuf'un montunu görünce Ramazan Kaval'dan oğlumu istedim. O da bana 'Sen benim kafama sıksan da ben senin çocuğunun yerini söyleyemem' dedi. Bende Ramazan'dan şikayetçi oldum" diyerek Kaval'ın örgüte eleman kazandırdığını ileri sürdü.