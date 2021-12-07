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    • 07.12.2021 08:50
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    Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

    Son dakika haberleri... Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

    Tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

    Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon
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