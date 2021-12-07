TBMM'de tansiyon yükseldi! MHP'li Akçay'dan HDP'ye sert tepki: Siz PKK’nın bizatihi kendisi olmuşsunuz

Beştaş, MHP'nin bazı üyelerinin suç işlediklerini ve Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde baskı kurmak istediklerini iddia ederek, MHP'nin giderek küçüldüğünü iddia etti.

"HDP KAPATILMALIDIR"

Akçay, HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olmasının ezikliği ile bu sözleri söylediğini belirterek, "HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK'nın uzantısı olmasıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Kendi Yönetim Kurullarını, milletvekili adaylarını, Belediye Meclisi adaylarını bile kendi kurumsal yapısıyla belirlemeyip, Kandil tarafından belirlenen terör örgütünün uzantısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir, olmayacaktır" dedi.