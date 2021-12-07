Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.12.2021 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 19:09
    ABONE OL

    CHP'li İBB'de İyi Parti'nin kadrolaşması ortaya çıktı! İyi Parti'den Beltur'a Genel Müdür Yardımcısı

    CHP'li belediyelerde torpilli kadrolaşma gün geçmiyor ki bir daha karşımıza çıkmasın. İBB'deki kadrolaşmanın son örneği BELTUR'da ortaya çıktı. İyi Parti Gençlik Kolları Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllülerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen Beltur'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

    İyi Parti’den Beltur’a Genel Müdür Yardımcısı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşma devam ediyor. İBB iştiraki BELTUR'a bu kez İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

    Sabah'ın haberine göre, Beltur A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını sosyal medyadan duyuran İşmen, "Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    İYİ KADROLAŞMA

    Daha önce de CHP İstanbul Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti.

        8 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi.

        CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın da katıldığı toplantıda, Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

        'RABBİ YESSİR' GÖRMÜŞ

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek karıştığı skandalın ardından yine Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaptı. Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri.

        Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." şeklinde ifadeler kullandı. Akşener ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir dönem daha devam etmeliler" dediği Yavaş ve İmamoğlu'na yeşil ışık yakarak Kılıçdaroğlu'na şart koştu. Akşener "Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Katar’da yerli ve milli teknoloji rüzgarı!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'de İyi Parti'nin kadrolaşması ortaya çıktı! İyi Parti'den Beltur'a Genel Müdür Yardımcısı
            SON DAKİKA