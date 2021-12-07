CHP'li İBB'de İyi Parti'nin kadrolaşması ortaya çıktı! İyi Parti'den Beltur'a Genel Müdür Yardımcısı

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın da katıldığı toplantıda, Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

'RABBİ YESSİR' GÖRMÜŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek karıştığı skandalın ardından yine Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaptı. Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri.

Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." şeklinde ifadeler kullandı. Akşener ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir dönem daha devam etmeliler" dediği Yavaş ve İmamoğlu'na yeşil ışık yakarak Kılıçdaroğlu'na şart koştu. Akşener "Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz." ifadelerini kullandı.