CHP'li İBB'de İyi Parti'nin kadrolaşması ortaya çıktı! İyi Parti'den Beltur'a Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşma devam ediyor. İBB iştiraki BELTUR'a bu kez İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Sabah'ın haberine göre, Beltur A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını sosyal medyadan duyuran İşmen, "Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
İYİ KADROLAŞMA
Daha önce de CHP İstanbul Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti.