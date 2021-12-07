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    • Güncel
    • 07.12.2021 15:38
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    • 07.12.2021 16:48
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    SON DAKİKA | TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyine ortak operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    TSK ve MİT’ten Irak’ın kuzeyine ortak operasyon

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyine ortak operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA