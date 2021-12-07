Eski kaleci Volkan Demirel hakkında örgüt üyesi iddiası: Mal varlıklarına tedbir ve hakkında dava talebi

'Sedat Peker Suç Örgütü' davasının mağdurları arasında bulunan ve ünlü bir döner firmasının sahibi olan Emrah Sarıtaş ile Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel arasında ipler gerildi. Avukatı Hakan Tunçkol aracılığıyla soluğu savcılıkta alan Emrah Sarıtaş, eski kaleci hakkında söz konusu suç örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
YARDIM VE YATAKLIK İDDİASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen suç duyurusu dilekçesinde şüpheli Volkan Demirel'in suç örgütüne üye olan ve açılan davadan dolayı şu an tutuklu yargılanan Eser Sarıtaş'a bilerek ve isteyerek yardımcı olduğu, örgütün 'yağma' ile elde ettiği malları sakladığı, örgütün üyesi olması şüphesiyle tutuklu olan Eser Sarıtaş'la birlikte hareket ettiği, birlikte şirket kurarak suç sonucu elde edilen malların aklanmasını sağladığı ve suç örgütünün faaliyetlerine katıldığı açıklandı.
1 PLAZA VE 2 ŞİRKET SAHİBİ
Şüpheli Volkan Demirel'in suç örgütü tarafından 'yağma' sonucu ele geçirilen bir binanın şu anki sahibi olduğunun iddia edildiği dilekçede, plazadaki 2 şirketin de sahibi olduğu ve aynı adreste tutuklanmadan önce Eser Sarıtaş'la birlikte çalıştığı belirtildi. Ayrıca dilekçede, Eser Sarıtaş'ın alınan ifadesinde kendi tavsiyesi üzerine Volkan Demirel'in bahsi geçen şirketleri yönettiğini ve kendisinin de arada Demirel'e yardım ettiğini söylediği kaydedildi.