Antalya'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 8 Aralık gece saatleriyle birlikte etkisini kaybedeceği bildirildi. Peki, Antalya okullar tatil mi? 8 Kasım Çarşamba Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm gelişmeler
ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.
ANTALYA VALİLİĞİNDEN UYARI
Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.