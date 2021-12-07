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    • 07.12.2021 11:19
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    • 07.12.2021 11:19
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    Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 8 Kasım Çarşamba Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı?

    Antalya Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği de açıklamada yer aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yüz binlerce öğrenci okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 8 Kasım Çarşamba Antalya'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte son dakika gelişmelerine dair bilgiler...

    Son dakika: Antalya okullar tatil mi? 8 Kasım Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil olacak mı?

    Antalya'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 8 Aralık gece saatleriyle birlikte etkisini kaybedeceği bildirildi. Peki, Antalya okullar tatil mi? 8 Kasım Çarşamba Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm gelişmeler

    ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

    Antalya'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.

    ANTALYA VALİLİĞİNDEN UYARI

    Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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