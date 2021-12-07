İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de, "Milletin sesi" konulu ilk mitingini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer; CHP Lideri ile birlikte poz verdi.
DAVET EDİLMEDİLER Mİ?
Mitinge 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na rakip olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.
CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Fox TV'de Mersin mitingini yorumlayan Murat Yektin, Mansur Yavaş'a ilişkin "Benim bilgime göre mitinge katılması için bir davet yok" dedi.