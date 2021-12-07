İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi



"İMAMOĞLU ÇOK FAZLA REKLAM YAPIYOR"

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP kulislerine dayanarak İmamoğlu'nun çok fazla PR yaptığını vurguladı. Mansur Yavaş ile ilgili de, "Her ne kadar belediye CHP'li olarak gözükse de yönetim kadrosunun İYİ Parti ve eski MHP kadrolarından oluşması CHP'de rahatsızlık yaratıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler, "İmamoğlu'nun bu kadar öne çıkmasından rahatsızlar" vurgusu yaptı.



SEÇİM YAKLAŞTIKÇA KRİZ DERİNLEŞİYOR

2023 seçimleri yaklaştıkça CHP'deki kriz de her gün yeni bir boyut kazanarak karşımıza çıkıyor. İttifakın ve adaylık meselesindeki sessizliğin ne kadar süreceğini zaman gösterecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN