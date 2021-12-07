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    • Güncel
    • 07.12.2021 10:54
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    • 07.12.2021 10:54
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    Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

    Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi yakalandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi.

    Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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