Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.