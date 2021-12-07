İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'li Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanması davasında son dakika gelişmesi

'BU DAVANIN KONUSU ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUDUR'

Altun'un avukatı söz konusu fotoğrafın çekildiği alanın müvekkiline ait olduğunu belirterek "Bu müvekkilin temel hak ve özgürlüğü olan konut dokunulmazlığı özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Sanık tarafından bu ikrar edilmiştir. Ayrıca sanık tarafından bu fotoğrafın Canan Kaftancıoğlu'na da gönderildiği ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın konusu değildir" şeklinde konuştu. Altun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Tekrar söz alan sanık avukatı, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.





DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada mevcut bilirkişi raporu olduğuna kanaat getirerek dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesi talebini reddetti. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.







İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor.



İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.