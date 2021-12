Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü? İhsan Güney tutuklandı mı? Mehmet Sami Tuğrul İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Antalya’da...

''DECCAL'İ VURDUM''

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

İHSAN GÜNEY KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

MEHMET SAMİ TUĞRUL KİMDİR?

Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. 18 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden gencin İnstagram hesabında biyografi kısmında, ''I will never forget you...'' yani ''Seni asla unutmayacağım'' sözlerinin yazması dikkat çekti.