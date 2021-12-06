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    Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti! Siyasilerden taziye mesajları

    Son dakika haberi... Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duralı'nın vefat haberi üzerine taziye mesajları peş peşe geldi.

    Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

    Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Yazar Necdet Subaşı, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından verdi.

    Subaşı paylaşımında, ''Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti. Allah rahmet eylesin.'' ifadelerini kullandı.

    KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
    Duralı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bilim - kültür alanında ödüle layık görülmüştü.



    "ACIMIZ BÜYÜK"
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Teoman Duralı için taziye mesajı paylaştı.

    Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" dedi.



        "ÜNİVERSİTE YILLARIMIN EN GÜZEL DERSLERİNİ ONUNLA YAPTIK"
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.




        "TEFEKKÜR DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ KAYDI"
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesaı Twitter üzerinden Teoman Duralı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

        Kabaktepe, "Tefekkür dünyamızdan bir yıldız kaydı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Yetiştirdiği binlerce öğrenci ve düşünce dünyamıza katkılarıyla unutulmayacak bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.



        "BÜYÜK BİR HAYAT SON BULDU"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:         Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.



            FİKİR DÜNYAMIZIN ÖZGÜN VE ZİRVE İSMİ
            TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.



            Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun.



            "YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE HATIRLAYACAĞIZ"
            AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:             Ülkemizin önemli düşünürlerinden gerçek bir münevver ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızı kaybettik. Onu hep, bilime katkıları ve yetiştirdiği öğrencileri ile hatırlayacağız. Allah mekanını cennet eylesin.



                "ÖMRÜNE İLME ADAYAN GERÇEK BİR ENTELEKTÜEL"
                Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun.



                TEOMAN DURALI KİMDİR?
                Felsefeci, akademisyen, profesör. 7 Şubat 1947 Kozlu / Zonguldak doğumlu. Tam adı Teoman Şaban Duralı. Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

                Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

                ESERLERİ
                Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).
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                Haberler Güncel Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti! Siyasilerden taziye mesajları
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