31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2022 hangi gün, resmi tatil mi? Çalışanlar idari izinli mi olacak?

Tatil planları yapanlar resmi tatil günlerini merak ediyor ve bu yıl sonuncusu olan Yılbaşı tatili kaç gün? Öğrenciler kadar veliler de heyecanlı ve plan yapmak için gün sayıyor. Diğer yandan çalışanlar ise o gün ve sonraki gün işe gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak? Yeni yıl yeni hedeflere sayılı günler kala yılbaşı tatilinin hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiği ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.