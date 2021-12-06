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    • 06.12.2021 14:15
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    • 06.12.2021 14:15
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    İstanbul'da su kesintisi son dakika 2021: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Başakşehir, Kağıthane, Kadıköy, Şişli...

    İstanbul'da su kesintisi yaşanan semtler son dakika olarak duyuruladu. 6 Aralık sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar kesintinin sona ereceği saati merak ediyor. 6 Aralık planlı su kesinti listesi İSKİ tarafından yayımlandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Aralık 2021 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da su kesintisi son dakika 2021: 6 Aralık İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Başakşehir, Kağıthane, Kadıköy, Şişli...

    İstanbullular suların ne zaman geleceğini merak edip araştırmalara başladı. 6 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren bir çok ilçede sular kesildi. Peki Sular saat kaçta gelecek? İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    6 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    B.çekmece: Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Başakşehir: Başakşehir Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    K.çekmece: Yeşilova Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kadıköy: Osmanağa Mah,Caferağa Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kağıthane: Mehmet Akif Ersoy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultanbeyli: Adil Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Silivri: Selimpaşa Merkez Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Silivri: Ortaköy Merkez Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Silivri: Gümüşyaka Merkez Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Çekmeköy: Merkez Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Ümraniye: Esenkent Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Şişli: İzzet Paşa Mah

        Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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