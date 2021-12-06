İstanbul’da su kesintisi son dakika 2021: 6 Aralık İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Başakşehir, Kağıthane, Kadıköy, Şişli...

İstanbullular suların ne zaman geleceğini merak edip araştırmalara başladı. 6 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren bir çok ilçede sular kesildi. Peki Sular saat kaçta gelecek? İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
6 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
B.çekmece: Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir: Başakşehir Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
K.çekmece: Yeşilova Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy: Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kağıthane: Mehmet Akif Ersoy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli: Adil Mah
Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.