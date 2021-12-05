Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adresteki 38 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
4 KATLİ BİNADA ARAMA
Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
ASPAR DA EŞLİK ETTİ
Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.