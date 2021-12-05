AÖL sınav giriş ekranı! Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem online sınavı katılım ekranı! Açıköğretim lisesi sınav sonuçları

25.Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

26.2021 yılı sınavları sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleştiği tespit edilen/belgelendiren öğrenciler hariç, Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar online sınav uygulamasına alınmayacaktır. HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü adayların online sınav uygulamasına giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

26.Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

27.Sınav uygulamasında yer alacak sorulara ilişkin ders adı, ders kodu bilgileri Ek-1 "Ders Detayları Tablosu"nda belirtilmiştir.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi.