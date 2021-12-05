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    • Güncel
    • 05.12.2021 16:16
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    • 05.12.2021 16:35
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası iller göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en çok vaka sayısının arttığı iller Akdeniz Bölgesi'ndeki Osmaniye, Adana, Mersin oldu.

    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası iller göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne" ifadelerini de kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        Tabloya göre son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

        "RİSKİN ARTTIĞI DÖNEMDE AŞILARIMIZI HEMEN YAPTIRMALIYIZ"
        Uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı
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