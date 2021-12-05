SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası iller göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne" ifadelerini de kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU