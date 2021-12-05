SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne" ifadelerini de kullandı.