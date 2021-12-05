CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler

"Yapılan incelemelerde, İstanbul Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Mevkii, 3012 sayılı parselde bulunan 11 numaralı, 2653, 2748, 2749, 2750, 960 sayılı parsellerde bulunan 12-13 numaralı, 2677, 2668, 2669, 3014sayılı parsellerde bulunan 14-15 numaralı, 2648 sayılı parsellerde bulunan 16 numaralı, 3016 sayılı parsellerde bulunan 19 numaralı Vakıf Hamidiye Memba alanları ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci Alacahamam, Paşa Çeşmesi ve Katması Hamidiye maslaklarına ait tüm kaynak sularının kullanım hakkının, İSKİ tarafından ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği, ayrıca bu işlemler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün de alınmadığı görülmüştür"