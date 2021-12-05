CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler

Sayıştay'ın tespit ettiği bulguda, 2019'da CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'nun işlettiği bölgeler dikkat çekti.
Sayıştay şu bulgulara yer verdi:
"İstanbul İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı Kanun'da İl Özel idareleri için tanınan kaynak sularının işletilmesi hakkı İSKİ tarafından kullanılmaktadır.
İSKİ Genel Müdürlüğü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle kiraya verileceği düzenlenmiştir.