Son koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

"RİSKİN ARTTIĞI DÖNEMDE AŞILARIMIZI HEMEN YAPTIRMALIYIZ"

Uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU