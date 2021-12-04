Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.12.2021 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 17:13
    ABONE OL

    Instagram çöktü mü? 4 Aralık instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelecek?

    Instagram çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 4 Aralık 2021 akşamı Instagram kullanıcıları birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram çöktü mü? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü? 4 Aralık instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelecek?

    Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en çık kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Instagram'da en sık karşılaşılan sorunlar arasında akış yenileyememe, server hatası ve durdurulma hatası yer alıyor. Bu hataların yanı sıra uygulamanın güncel olmaması nedeni ile de uygulama kullanımında hata yaşanabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

    4 ARALIK INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



    AKIŞ SORUNU

    Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

    SERVER HATASI

    Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.

        INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

        Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

        Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

        Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

        Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

        Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

        Instagram'ı tamamen kapatalım.

        Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

        Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

        UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN

        Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi gidermiş olabilir. Bu sebeple uygulamanızı güncellemeniz sorunu ortadan kaldırabilir.

        ÇAKIŞAN UYGULAMALAR OLABİLİR

        Aynı kaynakları kullanan uygulamalar çökmeye neden olabilir. Instagram hata vermeden önce açtığınız uygulama hangisiyse onu kapatmayı deneyebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CANLI | Trabzonspor-Adana Demirspor
        Haberler Güncel Instagram çöktü mü? 4 Aralık instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelecek?
            SON DAKİKA