Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en çık kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Instagram'da en sık karşılaşılan sorunlar arasında akış yenileyememe, server hatası ve durdurulma hatası yer alıyor. Bu hataların yanı sıra uygulamanın güncel olmaması nedeni ile de uygulama kullanımında hata yaşanabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...
4 ARALIK INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
SERVER HATASI
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.