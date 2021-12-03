Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.12.2021 08:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 09:07
    ABONE OL

    Son dakika! Terör örgütü DHKP/C’ye dev operasyon

    Gelen son dakika haberine göre, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlattı.

    İHA
    Terör örgütü DHKP/C’ye dev operasyon

    Son dakika haberleri... Terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon başlatıldı.

    Örgüt ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda, Ayten Ö., Emir K., Beyhan G., Adalet K. ve Direnç Y.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonların sürdüğü aktarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Eşini aynı okuldaki müdürle bastı! İşte ihanetin ayrıntıları...
    Haberler Güncel Son dakika! Terör örgütü DHKP/C’ye dev operasyon
        SON DAKİKA