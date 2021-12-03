Golyat'ın gerçek hikayesi şoke etti! Yalnız Kurt’taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Boyu 3 metreye yakın! Meğer ayetlerde de...

GOLYAT NEDİR, NE DEMEK?

Câlût ya da Golyat'ın MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılıyor. Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı olan Golyat, İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile tarihteki yerini alan Golyat, İsrail askerlerini düelloya davet etmesi ile tanınıyor. Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın öldürdüğüne dair hakkında söylentiler olan Golyat'ın dev olduğuna inanılıyor.

İslam inancında da yer alan biri olan Golyat, Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût arasında yaşananlarının anlatıldığı ayetlerde geçiyor. Öte yandan eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'na göre Golyat'ın boyu "4 dirsek ve bir karış (span)" şeklinde yorumlanıyor. Bu da yaklaşık olarak Golyat'ın boyunu 2 ila 3 metre olarak algılanmasına neden oluyor.