Golyat'ın gerçek hikayesi şoke etti! Yalnız Kurt’taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Boyu 3 metreye yakın! Meğer ayetlerde de...

Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz gibi efsane dizilere imza atan Osman Sınav, bu kez Yalnız Kurt dizisiyle sektörde tozu dumana katmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte heyecan iyice arttı. Fragmandaki Golyat ise izleyicilere büyük merak uyandırdı. Dizide Golyat isimli bir küresel güç bulunuyor. Söz konusu bu güçe karşı verilen mücadelenin anlatılacağı Yalnız Kurt dizisinde bahsi geçen Golyat'ın hikayesi duyanları dumura uğrattı.
OYUNCU KADROSU YIKILIYOR!
Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisinin kadrosu alev alıyor. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İlk fragmanı büyük ses getiren dizisinin çekimleri de tüm hızıyla sürüyor.
KONUSU DİKKAT ÇEKTİ!
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
GOLYAT'IN HİKAYESİ ŞOKE ETTİ
Yalnız Kurt dizisinde bir küresel grubun adı olacak Golyat'ın tarihin ilk ışıklarına dayanan bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.