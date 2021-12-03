CHP’li Kırklareli Belediyesi'nden takvim skandalı! Gezi olayları unutulmadı 15 Temmuz unutuldu

GEZİ UNUTMADI 15 TEMMUZ'U YOK SAYDI

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişimin de 251 şehit olurken, 2 bin 196 kişide gazi oldu. Hain darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, dönemin Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edildi. Bütün bunlara rağmen bir skandala daha imza atan Kırklareli Belediye Başkanı hazırlatmış olduğu takvimde 15 Temmuz'u resmi tatil olarak göstermedi.

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