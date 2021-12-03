CHP’li Kırklareli Belediyesi'nden takvim skandalı! Gezi olayları unutulmadı 15 Temmuz unutuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi parkı eylemlerini desteklediği her platformda dile getirirken 15 Temmuz hain darbe girişimine ise kontrollü darbe diyerek algı oluşturmaya çalıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu izinde hareket eden Kırklareli Belediyesi skandal takvime imza attı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimloğlu adına hazırlanan masa üstü takviminde yok yok.
GEZİ EYLEMLERİNİ TAKVİME İŞLEDİLER
Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı.
PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi. Türkiye milyonlarca lira zarara uğratıldı.