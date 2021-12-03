Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı! AÖL sınavları saat kaçta başlıyor?

Açık Öğretim Lise sınavları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Açık Lise 1. dönem sınavları için geri sayım sona eriyor. 30 Kasım'da sona eren ders seçimlerinin ardından gözler 1. dönem sınavlarına çevrildi. Öğrenciler sınavda her bir des için 20 soruyu 25 dakika içinde yanıtlamaya çalışacaklar. Peki, açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? İşte tüm merak edilenler!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.