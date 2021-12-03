Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tugay Odabaşıoğlu için istenen ceza belli oldu!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun, partisinin Merkezefendi İlçe Teşkilat Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiğinin öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede sanığın, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında savunmasında, dosya içerisinde bulunan CD içerisindeki görüntülerin "kes, kopyala ve yapıştır" şeklinde olduğunu düşündüğünü, ortada sunabileceği tam bir görüntü olmadığını, hakaret etmek kastının bulunmadığını, söylediği sözlerin gezi olayları dönemine ilişkin eleştirel boyuttaki sözler olduğunu, Cumhurbaşkanı'na kesinlikle "katil" şeklinde bir hitapta bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.