Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tugay Odabaşıoğlu için istenen ceza belli oldu!

İddianamede sanığın, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında savunmasında, dosya içerisinde bulunan CD içerisindeki görüntülerin "kes, kopyala ve yapıştır" şeklinde olduğunu düşündüğünü, ortada sunabileceği tam bir görüntü olmadığını, hakaret etmek kastının bulunmadığını, söylediği sözlerin gezi olayları dönemine ilişkin eleştirel boyuttaki sözler olduğunu, Cumhurbaşkanı'na kesinlikle "katil" şeklinde bir hitapta bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.