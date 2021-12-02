SMA Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıkladı: Evlilik öncesi tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması zorunlu olacak

'EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMEKTEDİR'

SMA'nın önlem alınması mümkün bir hastalık olduğunu aktaran Fahrettin Koca, "Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz.



Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır.





Ayrıca yeni doğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dahil edilmiş durumdadır. Böylece, tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor" diye konuştu.