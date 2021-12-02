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    • 02.12.2021 20:53
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    Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 2 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri, aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 2 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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