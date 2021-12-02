Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunma sanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de Deniz Kuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubat ayında kullanıma girecek.



Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emek harcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.