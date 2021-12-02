Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: İki gece aynı yerde yatamıyorlar

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yerli deniz topunun atış testi Konya Karapınar Atış Sahasında yapıldı. Teste Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Test sonrası bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Bakan Akar, PKK'ya yönelik nokta operasyonlara değindi.
İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR
"Tehditler sınırlarımıza gelmeden kaynaklarında mücadele ediyoruz" diyen Akar, "Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu, Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz" diye konuştu.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
"Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunma sanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de Deniz Kuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubat ayında kullanıma girecek.
Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emek harcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.