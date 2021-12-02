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    • Güncel
    • 02.12.2021 13:51
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    • 02.12.2021 13:55
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    SGK reçete sorgulama nasıl yapılır? SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla SGK reçete sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet sistemi üzerinden bu işlemi ücretsiz olarak sunuyor ve böylece hızlı, kolay bir şekilde sonuca ulaşılabiliniyor. Doktor tarafından yazılan reçetedeki ilaçların neler olduğu, ne kadar süreyle nasıl kullanılacağına dair bilgileri elektronik reçete ile online olarak öğrenebilirsiniz. SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    SGK reçete sorgulama nasıl yapılır?

    SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Doktorların yazdığı reçeteler online olarak kayıt altına alınıyor ve bu kayıtarı sorgulamak da mümkün oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet sistemi üzerinden reçete bilgisine ulaşmak mümkün oluyor. İşte detaylar...

    E-REÇETE NEDİR?

    01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlamıştır. 15.01.2013 tarihi itibariyle ise istisnai durumlar hariç tüm reçeteler e-reçete olarak düzenlenmeye başlanmıştır. E-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, sorulara cevap verilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır. E-reçete oluşturma ve e-reçete geri ödeme kriterleri ilgili mevzuatta ayrıca belirtilmektedir. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

    Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

    E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl oluşturulur?

    6-Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur. E-reçete oluşturulma işleminde hekim ve hastane otomasyon sisteminin oluşturacağı bilgiler mevcuttur. Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır.

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        E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine nasıl kaydedilecektir?

        7-Sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulan e-reçeteler Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK'ya kaydet metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. E-reçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet sunucusuna "sonuç başarılı" olarak bildirilecektir. Her bir e-reçete için elektronik reçete numarası oluşturulmuş olacaktır.

        8-Elektronik reçete no nedir?

        8-E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir.

        ELEKTRONİK REÇETE YAZILAMAYAN KİŞİLER KİMLERDİR?

        -Yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler,
        -İlgili mevzuatta tanımlanan Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler,
        hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.
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        Haberler Güncel SGK reçete sorgulama nasıl yapılır? SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir?
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