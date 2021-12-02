SGK reçete sorgulama nasıl yapılır? SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir?

SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Doktorların yazdığı reçeteler online olarak kayıt altına alınıyor ve bu kayıtarı sorgulamak da mümkün oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet sistemi üzerinden reçete bilgisine ulaşmak mümkün oluyor. İşte detaylar...
E-REÇETE NEDİR?
01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlamıştır. 15.01.2013 tarihi itibariyle ise istisnai durumlar hariç tüm reçeteler e-reçete olarak düzenlenmeye başlanmıştır. E-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, sorulara cevap verilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır. E-reçete oluşturma ve e-reçete geri ödeme kriterleri ilgili mevzuatta ayrıca belirtilmektedir. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.
E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl oluşturulur?
6-Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur. E-reçete oluşturulma işleminde hekim ve hastane otomasyon sisteminin oluşturacağı bilgiler mevcuttur. Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır.
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