SGK reçete sorgulama nasıl yapılır? SGK e-reçete elektronik reçete nasıl oluşturulur, nereden öğrenilir?

E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine nasıl kaydedilecektir?



7-Sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulan e-reçeteler Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK'ya kaydet metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. E-reçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet sunucusuna "sonuç başarılı" olarak bildirilecektir. Her bir e-reçete için elektronik reçete numarası oluşturulmuş olacaktır.

8-Elektronik reçete no nedir?



8-E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir.