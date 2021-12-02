Siirt ile Şırnak'ı birbirine bağlayacak! Tarih belli oldu! Zarova Köprüsü hizmete açılıyor...

Ören, bölgede 40 yıldır devam eden terör sorunu olduğunu ancak devletin kararlı mücadelesi sonucu terörün yok denecek kadar azaldığını aktararak, "Artık terör, bölgemizin ve ülkemizin 4'üncü, 5'inci değil son gündem konularından olacak. Terörün bitme noktasına gelmesiyle Siirt'imize, bölgemize huzur geldi. Huzur geldikçe üretim artıyor, üretim arttıkça insanlar zenginleşiyor, insanlar zenginleştikçe daha da müreffeh bir toplum haline geliyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimizin yarınlarının garanti altına alınması için çalışıyoruz. Bu konuda köylerimizde, beldelerimizde, kırsal yerleşim yerlerimizde Allah'a şükür üretim iyi bir derecede yükseldi" görüşünü paylaşan Ören, Siirt ve bölgede önemli bir kalkınma hamlesi başlattıklarını bildirdi.