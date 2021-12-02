Siirt ile Şırnak'ı birbirine bağlayacak! Tarih belli oldu! Zarova Köprüsü hizmete açılıyor...

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık'ta hizmete açılması planlanıyor.
Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.
Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.