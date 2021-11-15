Google 'dijital tosun' mu oldu? İnsanları öldürüyorlar şirketleri batırıyorlar evlilikleri bitiriyorlar...

Son dakika haberleri... Başta haber siteleri olmak üzere web portallarının okunma oranlarının belirlenmesinde önemli bir paya sahip olan arama motorları büyük bir bilgi kirliliği ve yalan furyasıyla çalkalanıyor. Özellikle google üzerinden sansasyonel yalan içeriklerle okuyucu çekmek ve tık sayılarını arttırmak isteyen haber sahtekarları arama motorlarının algoritmalarını istismar ederek akılalmaz yöntemlerle web tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük paralar kazanıyor.

YALAN HABER FIRTINASI

Bir medya kuruluşu dahi olmaksızın aldıkları site ismi (domain) üzerinden bir haber sitesi görünümü verdikleri web portalını bir miktar para karşılığında 'GOOGLE NEWS' olarak bilinen sisteme kaydettirerek arama motorlarının gözünde birer haber mecrası haline gelen bu siteler interneti bakın nasıl kirletiyor...

GERÇEK DIŞI SANSASYONEL BAŞLIKLAR

News kaydı gerçekleştikten sonra haber siteleri için oluşan arama çemberine dahil olan söz konusu sahtekar siteler tamamen yalan, ancak sansasyonel başlıklar attıkları içerikleri ilgili görsellerle destekleyerek kullanıcıların sitelerine tıklamasını sağlıyor.

ÜNLÜLERİ ÖLDÜRÜYOR, HAMİLE BIRAKIYOR VE ŞİDDET HABERLERİNE KONU EDİYORLAR!

Tık uğruna yalan haber yayını ile vurgun kovalayan sahtekar portalların en önemli malzemesi ünlü isimler. Toplumun yakından tanıdığı, hayatlarını, kariyerleri ve sanatlarını takip ettiği ünlü isimleri adeta tıklama başına kazanacakları paralara kurban eden sözde haber siteleri, bu isimlerin zaman zaman öldüğü, zaman zaman gayrimeşru ilişkiler sonucu hamile kaldıkları, intihar ettikleri, dayak yedikleri gibi metinler üzerinden arama önce motorlarını bu platformlar aracılığıyla da haber okumak isteyen vatandaşları kandırıyor.

BÜYÜK ŞİRKETLERİ BATIRIYORLAR!

Yine aynı sitelerin sıkça üzerinden para kazanmak için kullandığı diğer bir malzeme de ünlü şirketler, toplumun günlük olarak ziyaret ettiği, alışveriş yaptığı marketler oluyor. Bu şirketlerle ilgili satıldıkları, battıkları, el koyulduğu gibi içeriklerle okuyucuyu oltaya getiren sahtekarlar ekran başında haksız kazanç elde edip para saymaya devam ediyor.

OKUYUCUNUN HABER ALMA HAKKINI GASBEDİP ZAMANINI ÇALIYORLAR

Son dönemde internet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar artış gösteren söz konusu haber sahteciliği ile aylardır vatandaşın haber alma hakkını gasbedip zamanını çalan bu siteler, haberlerine konu ettikleri kişi ve kurumlara karşı da suç işliyorlar.

ARAMA MOTORLARI YÜZÜNDEN BİR DÖNGÜ HALİNE GELİYOR

Sahtekar sitelerin içerikleri sansasyonel başlıklar nedeniyle tıklandıkça arama motorlarının ilgili bölümlerinde kalmaya ve onlara para kazandırmaya devam ederken, bu yöntemin işe yaradığını gören haber dolandırıcıları daha fazlasıyla tekrar tekrar bu platformlara geri geliyor.

GOOGLE 'NEWS' SAHTEKARLIĞINA DUR DİYECEK Mİ?

Özellikle Türkiye'de insanların duyarlı olma noktasındaki hassassiyetlerini istismar ederek haber okuma ve bilgi edinmeye karşı mesafeli olmaya iten yalan haber mecralarına karşı arama motorlarının ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu. Sık sık algoritma güncellemesine rağmen tüm dünyada gücünü kabul ettiren ve öncü arama motoru olan Google'nin de bu sahtekarlığa karşı bir önlem almamış olması tepki çekiyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Arama motorlarının bu türden 'ÇÖP' içeriklerle dolduğunu gören kullanıcılar da yalan haberlerin arasında doğru bilgiye, gerçek habere ulaşmakta zorluk yaşadıklarını sosyal medyada dile getirmeye ve bu duruma tepki göstermeye başladı.

ÜNLÜLER DE KENDİ HUKUKUNU KORUMANIN DERDİNDE

Diğer yandan arama motorlarının müdahale etmemiş olması nedeniyle her geçen gün yenileri servis edilen haberlere konu olan ünlüler de bu merdivenaltı portallara karşı mücadele veriyor. Kiminin hayatı, kiminin ilişkileri kiminin ailesi ve sağlığı üzerinden yayınlanan bu metinlerle ilgili birçok ünlü hukuk mücadelesi veriyor.

EZGİ MOLA: BU BERBAT HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Akılalmaz yalan haberlerin son örneklerinden olan Ezgi Mola sosyal medya hesapları üzerinden sevenlerine mesaj göndererek "Berbat haberlere itibar etmeyin" dedi.

SERDAR ORTAÇ: YALAN! YAŞIYORUM

Yine Serdar Ortaç da adeta internette terör estiren yalan haberlerle ilgili kendisi hakkındaki 'İntihar' iddialarına cevap verdi. Ortaç yaptığı paylaşımda "Yalan - yaşıyorum" notunu düştü.