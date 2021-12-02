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    • 02.12.2021 17:52
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    Instagram çöktü mü? 2 Aralık Instagram dm çöktü mü? İnstagram DM kutusu neden açılmıyor? İnstagram gelen mesajları göremiyorum...

    Instagram DM kutusu çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 2 Aralık 2021 akşamı Instagram kullanıcıları mesajlaşırken birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram çöktü mü? 2 Aralık Instagram dm çöktü mü? İnstagram DM kutusu neden açılmıyor? İnstagram gelen mesajları göremiyorum sorunu nasıl çözülür? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü? 2 Aralık Instagram dm çöktü mü? İnstagram DM kutusu neden açılmıyor?

    Sosyal medya uygulamalarından Instagram'da 'DM' problemi yaşanıyor. 2 Aralık 2021 akşamı Instagram kullanıcıları mesajlaşırken birtakım sorunlarla karşılaştı. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki ama İnstagram çöktü mü?

    Instagram DM Ne Demek?

    DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

    DM Nasıl Atılır?

    Instagram hesabı olan herkes kolay bir şekilde DM atabilir. Bunun için gerekli aşamaları sıralı bir şekilde ele almak ve uygulamak yeterlidir.

    - Öncelikle Instagram üzerinde direkt mesaj atılmak istenen kişinin profili açılır.

    - Ardından sağ üst köşede yer alan üç noktaya basılır.

    - Göndermek istenen mesaj yazılır.

    - Açılan ekranda, 'Mesaj gönder' seçeneğine onay verilir.

    Bu şekilde işlemleri yerine getirmek suretiyle kolayca DM atma şansı elde edilebilir. Özellikle birçok kişi Instagram hikayeleri üzerinden bir konu açtığı vakit, bu konu hakkında DM talep etmektedir. Yani diğer bir ifade ile başka insanların fikirlerini alabilmek için direkt mesaj ister. Bu da çok daha hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden fikir alışveriş olanağı verir.

        DM Nasıl Kapatılır?

        Elbette Instagram hesabı olan birçok kişi aynı zamanda DM kullanmayı pek istemez. Yani karşı taraftan direkt olarak mesaj almayı talep etmez. Böyle durumlarda Instagram hesabı üzerinden yapılacak onaylama eşliğinde DM bölümü kapatılabilir. Bu konuda ilk olarak ayarlar bölümüne giriş yapmak gerekir. Ardından direct mesajlar kısmına giriş yapılmalıdır. Mesaj istekleri ayarları kapalı hale getirilmek suretiyle de DM bölümü kolay bir şekilde kapatılabilir. Bundan sonra ise instagram üzerinden hiç kimse direkt olarak DM bölümünü kapatmış olan kişiye mesaj atamaz.
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        Haberler Güncel Instagram çöktü mü? 2 Aralık Instagram dm çöktü mü? İnstagram DM kutusu neden açılmıyor? İnstagram gelen mesajları göremiyorum...
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