Instagram çöktü mü? 2 Aralık Instagram dm çöktü mü? İnstagram DM kutusu neden açılmıyor? İnstagram gelen mesajları göremiyorum...

DM Nasıl Atılır?

Instagram hesabı olan herkes kolay bir şekilde DM atabilir. Bunun için gerekli aşamaları sıralı bir şekilde ele almak ve uygulamak yeterlidir.

- Öncelikle Instagram üzerinde direkt mesaj atılmak istenen kişinin profili açılır.

- Ardından sağ üst köşede yer alan üç noktaya basılır.

- Göndermek istenen mesaj yazılır.

- Açılan ekranda, 'Mesaj gönder' seçeneğine onay verilir.

Bu şekilde işlemleri yerine getirmek suretiyle kolayca DM atma şansı elde edilebilir. Özellikle birçok kişi Instagram hikayeleri üzerinden bir konu açtığı vakit, bu konu hakkında DM talep etmektedir. Yani diğer bir ifade ile başka insanların fikirlerini alabilmek için direkt mesaj ister. Bu da çok daha hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden fikir alışveriş olanağı verir.