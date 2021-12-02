AÖF vize sonuçları açıklandı! 2021 AÖF ara sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.