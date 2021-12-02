AÖF vize sonuçları açıklandı! 2021 AÖF ara sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Güz dönemi ara sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonu üzerinden http://aof.anadolu.edu.tr internet sitesinden ilan edildiği duyuruldu. Peki, AÖF vize sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.