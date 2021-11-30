Solcu geçinen Cumhuriyet işçileri kovdu! Protestoya karşı kapıya polis istedi

Cumhuriyet gazetesi, sendikalı olan 8 gazeteciyi işten çıkardı. İşten çıkarılan gazetecilerin bugünkü eylemi öncesi ise gazete yönetimi polislerden koruma talep etti. CHP'li Barış Yarkdaş da Cumhuriyet'in içine düştüğü durumu anlattı.
Barış Yarkadaş şunları yazdı:
"CUMHURİYET YÖNETİMİ HAKLI GEREKÇE OLMADAN ARKADAŞLARIMIZI ÇIKARDI"
"Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir.
"İŞTEN ÇIKARMALAR, KAPIYA POLİSİN GETİRİLMESİ..."
1989'dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet'in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet'e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!
"SOL ÇİZGİDEKİ YAYIN KURULUŞLARI STANDARTLARINI YÜKSELTEMİYOR"
Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor."
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet gazetesinin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, bugün 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.
İşten çıkarılan isimler şöyle:
Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü)
Sami Gürel (Spor Müdürü)
Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi)
Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu)
Tuğba Özer (Muhabir)
Ece Piroğlu (Muhabir)
Vedat Arık (Foto Muhabiri)
Mahmut Gündüz (Arşiv)