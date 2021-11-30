Solcu geçinen Cumhuriyet işçileri kovdu! Protestoya karşı kapıya polis istedi

"SOL ÇİZGİDEKİ YAYIN KURULUŞLARI STANDARTLARINI YÜKSELTEMİYOR"

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesinin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, bugün 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yarın saat 11.00'de Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

İşten çıkarılan isimler şöyle:

Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü)

Sami Gürel (Spor Müdürü)

Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi)

Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu)

Tuğba Özer (Muhabir)

Ece Piroğlu (Muhabir)

Vedat Arık (Foto Muhabiri)

Mahmut Gündüz (Arşiv)