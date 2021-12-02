Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli sözleri!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Dünya Engelliler Günü her sene 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlargünün anlam ve önemine yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Vatandaşlar bu özel günde farkındalık için birbirlerine mesaj gönderip, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Haberimizden 3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilir, birbirinden güzel mesajları telefonunuz indirebilirsiniz!