Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli sözleri!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Dünya Engelliler Günü her sene 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlargünün anlam ve önemine yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Vatandaşlar bu özel günde farkındalık için birbirlerine mesaj gönderip, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Haberimizden 3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilir, birbirinden güzel mesajları telefonunuz indirebilirsiniz!
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.
Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.