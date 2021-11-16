CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit

4 mağdur kadının şikâyeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.