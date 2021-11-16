CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit

SABAH'ın, Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiğini ortaya çıkarması gündeme bomba gibi düştü.
4 mağdur kadının şikâyeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.
İFADENİ GERİ ÇEK TEHDİTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, skandal taciz soruşturması 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine geçen Haziran'da başlatıldı. Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili olan E. D.'de tanık olarak verdiği ifadeyle tacizleri anlattı.