SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki konular

"AŞILARINIZI OLUN"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.

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