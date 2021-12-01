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    • Güncel
    • 01.12.2021 08:46
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    • 01.12.2021 09:05
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    SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki konular

    Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki konular

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    GÜNDEMDE NELER VAR?
    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündemini yeni tespit edilen Omicron (Nu) varyantı oluşturacak. Omicron vartantıyla ilgili son gelişmeler, varyantın yayılma hızı, ölümcül etkisi, aşıya karşı dayanıklılığı gibi konular Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak.

    Türkiye tarafından geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları süren yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

    Omicron varyantının yanı sıra koronavirüsün ülkemizdeki yayımla grafiği de toplantıda konuşulacak bir diğer konu olacak. Aşı çalışmalarında son durum ve özellikle 3. doz konusundaki gelişmeler ele alınacak.

    Koronavirüs salgınının okullardaki ve üniversitelerdeki grafiği de toplantıda değerlendirilecek konulardan olacak. Koronavirüsün eğitim hayatına olan etkisi değerlendirilecek.

        KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?
        Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

        "AŞILARINIZI OLUN"
        Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki konular
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