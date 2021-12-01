SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündemini yeni tespit edilen Omicron (Nu) varyantı oluşturacak. Omicron vartantıyla ilgili son gelişmeler, varyantın yayılma hızı, ölümcül etkisi, aşıya karşı dayanıklılığı gibi konular Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak.
Türkiye tarafından geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları süren yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de toplantıda ele alınacak.
Omicron varyantının yanı sıra koronavirüsün ülkemizdeki yayımla grafiği de toplantıda konuşulacak bir diğer konu olacak. Aşı çalışmalarında son durum ve özellikle 3. doz konusundaki gelişmeler ele alınacak.
Koronavirüs salgınının okullardaki ve üniversitelerdeki grafiği de toplantıda değerlendirilecek konulardan olacak. Koronavirüsün eğitim hayatına olan etkisi değerlendirilecek.