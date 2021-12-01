MPİ 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar... 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında aramalar akşam saatleriyle birlikte yoğunlaştı. MPİ 1 Aralık Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu 1 Aralık çekiliş neticesinde kazandıran numaralar Milli Piyango Tv, YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayın ile noter huzurunda açıklanmaktadır. İşte 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!