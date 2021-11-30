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    • 01.12.2021 07:37
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    1 Aralık hangi illerde okullar tatil olacak? Bugün Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale, Sinop'ta okullar tatil mi? Valilik duyurdu...

    Okullarla ilgili tatil haberleri son dakika takip edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi. Şiddetli fırtına ve lodosun etkisinin bugün de devam etmesi sebebiyle yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale, Sinop'ta okullar tatil mi? 1 Aralık hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Bugün Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale, Sinop’ta okullar tatil mi?

    Türkiye'de etkisini gösteren şiddetli fırtına ve lodos nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi. Bugün de devam eden yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilerek araştırılan konular arasında yer aldı. Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon ve Kırıkkale gibi illerde yarın olumsuz hava koşullarının devam edeceği görülüyor. Öğrenciler ve veliler valilik tarafından son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, Bugün Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale'de okullar tatil mi? 1 Aralık hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika valilik açıklamaları!

    YARIN KONYA, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, UŞAK, AFYON, KIRIKKALE, SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz 1 Aralık tarihinde okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

    BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

    İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Balıkesir (ilk ve ortaöğretim kurumlarında), Çanakkale, Tekirdağ, Düzce, Sinop ve Bartın'da eğitime bir gün ara verildi.

        İSTANBUL
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Bursa
        Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." dedi.

        SAKARYA
        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

        YALOVA
        Yalova'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.



        KOCAELİ

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın (bugün) il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

        BALIKESİR
        Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

        DÜZCE
        Düzce Valisi Cevdet Atay, şiddetli fırtına sebebi ile ilde yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını duyurdu.

        TEKİRDAĞ
        Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın (bugün) da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.



        ÇANAKKALE
        Çanakkale'de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası tüm gün devam ederken, feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın (bugün) da fırtınanın devam edeceğini açıklaması üzerine Çanakkale Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir" denildi.

        BARTIN
        Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
        "Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."



            SİNOP
            Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.

            Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, "30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
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            Haberler Güncel 1 Aralık hangi illerde okullar tatil olacak? Bugün Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale, Sinop'ta okullar tatil mi? Valilik duyurdu...
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