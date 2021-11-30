3 aylık bebeğini döven baba tutuklandı mı? Bebeğini döven cani baba Yunus Göç kimdir?

"O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ"

İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi" diye sorduğunu paylaşan Göç, "Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi" ifadelerini kullandı.

"ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM"

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, "Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım" dedi.