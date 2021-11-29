Murat Açıl kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı? Murat Açıl'a hakkında bilgiler

MURAT AÇIL KİMDİR?

Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.

Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.

İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı görevi de yapan Açıl, SİVGİAN (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kuruce üyesi ve onursal başkanıdır.

1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.