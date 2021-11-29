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    • 29.11.2021 14:32
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    • 29.11.2021 14:49
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    Murat Açıl kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı? Murat Açıl'a hakkında bilgiler

    Gündemde yoğun bir şekilde Murat Açıl kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın hayatına kaybettiğine dair haberler herkesi yasa boğdu, sevenlerini üzdü. Vatandaşlar ise Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Geçirdiği trafik kazasından dolayı yaşamını yitiren Murat Açıl’ın hayatına dair bilgiler ve kazanın tüm detayları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Murat Açıl kimdir?

    Murat Açıl kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata gözlerini yuman Murat Açıl'ın neden öldüğüne ilişkinler detayların yanı sıra hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığını da yapan Murat Açıl hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    SİVAS İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL NEDEN ÖLDÜ?

    Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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    Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        MURAT AÇIL KİMDİR?

        Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.

        Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.

        İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı görevi de yapan Açıl, SİVGİAN (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kuruce üyesi ve onursal başkanıdır.

        1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

        Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.
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