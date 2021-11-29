Murat Açıl kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı? Murat Açıl'a hakkında bilgiler

Murat Açıl kimdir? Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata gözlerini yuman Murat Açıl'ın neden öldüğüne ilişkinler detayların yanı sıra hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığını da yapan Murat Açıl hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
SİVAS İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL NEDEN ÖLDÜ?
Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.