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    • 30.11.2021 08:47
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    30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? Yarın 1 Aralık anaokulları, kreş, dershaneler tatil mi?

    İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde hayatı felç eden fırtına nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi. Peki, yarın anaokul, kreş, dershaneler tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yarın anaokulları, kreş, dershaneler tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya’da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi?

    Türkiye'de çok sayıda şehir fırtınaya teslim oldu. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil edildi. Bu olumsuz hava şartlarının ardından anaokul, kreş, dershaneler hakkında aramalar hızlandı. Peki, yarın anaokul, kreş, dershaneler tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? İşte merak edilenler...

    YARIN ANAOKUL, KREŞ, DERSHANELER TATİL Mİ?

    İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi. Anaokul, kreş ve dershaneler de tatil sayılacaktır.

    stanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde hayatı felç eden fırtına nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi.

    İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

    30 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.



        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

        İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

        İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.



        KOCAELİ VALİSİ TATİL HABERİNİ DUYURDU

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve #Lodos nedeniyle İlimiz genelinde, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

        SAKARYA

        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.

        Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

        Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.
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        Haberler Güncel 30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? Yarın 1 Aralık anaokulları, kreş, dershaneler tatil mi?
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