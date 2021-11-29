30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? Yarın 1 Aralık anaokulları, kreş, dershaneler tatil mi?

Türkiye'de çok sayıda şehir fırtınaya teslim oldu. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil edildi. Bu olumsuz hava şartlarının ardından anaokul, kreş, dershaneler hakkında aramalar hızlandı. Peki, yarın anaokul, kreş, dershaneler tatil mi? 30 Kasım Salı İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da anaokulları, kreşler, liseler tatil mi? İşte merak edilenler...
YARIN ANAOKUL, KREŞ, DERSHANELER TATİL Mİ?
İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi. Anaokul, kreş ve dershaneler de tatil sayılacaktır.
stanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde hayatı felç eden fırtına nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi.
İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
30 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.