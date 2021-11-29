İstanbul Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle gemi kıyıya oturdu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYIS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu.
Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde bekliyor.
İskelede bulunan bir vatandaş, "Meteoroloji de veriyordu fırtına olacağını. İçinde kimse yok, sahipsiz. Halatları kopunca karaya geldi buraya. Şu an gördüğünüz gibi diğeri de tehlikede.