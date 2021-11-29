İstanbul Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle gemi kıyıya oturdu

Biraz daha eserse bunun üzerine gelecek. Bunların hepsi milli servet, yazık günah bakmak lazım bunlara. Ben gereken yerlere telefon açtım. Gündüz gözüyle gelinsin müdahale edilsin diye ama bu saate kadar gelen giden yok. Denizciyim ben de. Şimdi batmak üzere. Karaya her vuruşunda yara alıyor gemi.