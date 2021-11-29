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    • 30.11.2021 08:51
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    1 Aralık hangi illerde okullar tatil? 1 Aralık okulların tatil olduğu iller listesi! Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Yalova'da yarın okullar tatil mi?

    Okullar yarın tatil mi? sorusunun yanıtı İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte fırtına sebebi ile 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime İstanbul'da ara verildi. Bu gelişmelerin ardından çevre illerde de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Peki, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık hangi illerde okullar tatil? 1 Aralık okulların tatil olduğu iller listesi!

    takvim.com.tr
    Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım hangi illerde okullar tatil? 30 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi!

    İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Eğitime 1 gün ara verildi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı hangi illerde okullar tatil? İşte 30 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi!

    İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
    İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

    Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

    "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

        KOCAELİ'NDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

        Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

        SAKARYA'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!

        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.

        Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

        Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.

            BURSA VE YALOVA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ!

            Bursa ve Yalova'da şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

            YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

            Yalova'da, olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

            Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

            Açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

            BURSA'DA TATİL

            Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

            Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

            Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
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