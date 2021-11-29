1 Aralık hangi illerde okullar tatil? 1 Aralık okulların tatil olduğu iller listesi! Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Yalova'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Eğitime 1 gün ara verildi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı hangi illerde okullar tatil? İşte 30 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi!
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.