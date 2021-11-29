Murat Açıl kimdir, kaç yaşındaydı? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü? İşte Murat Açıl’ın hayatı...

Gündemde yoğun bir şekilde Murat Açıl kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatına kaybettiğine dair haberler herkesi yasa boğdu, sevenlerini üzdü. Vatandaşlar ise Sivas İmranli Belediye Başkanı Murat Açıl neden öldü, kaç yaşındaydı sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Geçirdiği trafik kazasından dolayı yaşamını yitiren Murat Açıl'ın hayatına dair bilgiler ve kazanın tüm detayları haberimizde yer alıyor.
SİVAS İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL NEDEN ÖLDÜ?
Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.