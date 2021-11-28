SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması





Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.