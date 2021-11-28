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    • 28.11.2021 13:53
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    SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması

    Son dakika haberleri... Baykar Teknoloji'de çalışan İHH gönüllüsü Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi, dün Bursa-İzmir Otoyolu'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Selçuk Bayraktar, genç mühendisin cenaze töreninde yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı. Ağlamaklı bir şekilde konuşan Bayraktar, Tarık Kesekçi ile son konuşmalarını anlattı "Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz." dedi. İşte Selçuk Bayraktar'ın duygulandığı anlar...

    Selçuk Bayraktar’ın zor anları...

    Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi için Nevşehir Merkez Uzer Camii'cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze namazına katılan Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:



    Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.



        Kendisiyle benim AKINCI'da çok mesaim oldu. Adeta bir akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi, dünyanın farklı yerlerine gittiği fakir ülkelerde çocukları koluna taktığı zaman da öyleydi. Kaybımız çok büyük, ülkemiz adına çok büyük.



        Biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Rabbim onu peygamber efendimizle komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik, inşallah kendisi de hakkını bize helal etmiştir.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması
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