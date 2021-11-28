SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi için Nevşehir Merkez Uzer Camii'cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına katılan Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:
Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.